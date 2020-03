Pokémon GO speler negeert lockdown

Italië is in totale lockdown vanwege het coronavirus, maar er was toch nog iemand buiten…

Italië zit sinds 9 maart in totale lockdown. Dat wil zeggen dat iedereen binnen hoort te blijven en dat niemand zonder geldige reden buiten mag zijn. Mensen mogen alleen de deur uit om boodschappen en medicijnen te halen, of als ze naar hun werk moeten.

de Politie patrouilleert door de straten om te kijken wie er op straat is en waarom. Ze kwamen tijdens de patrouille een meneer tegen die Pokémon GO aan het spelen was en vroegen hem wat hij op straat aan het doen was. De 31-jarige man meldde dat hij het spelletje een goede reden vond om buiten te zijn, hij moest ‘op de Pokémon jagen’. De politie vond dit niet zo’n goede reden. Hij werd gestraft op het niet hebben van een geldige reden om buiten te zijn.

Zo zie je maar weer wat de Pokémon hype met ons doet. Ook al had Niantic, het bedrijf achter Pokémon GO de nodige maatregelen genomen, mensen blijven de straat opgaan voor het spel. De maatregelen bestaan uit een aantal dingen. Zo kun je 30 keer incense kopen voor maar 1 Pokécoin en de incense werkt langer. Ook hoef je minder te lopen voordat je eieren uitkomen en pokéstops geven vaker ‘cadeautjes’ die je naar vrienden kan sturen.

Blijf veilig, let goed op jezelf en speel de komende weken binnen!