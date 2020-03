[Budget tip] Flip Wars

Zin in een nieuw spel maar heb je weinig geld? Daily Nintendo biedt uitkomst.

In het weekend heb je natuurlijk heerlijk de tijd om volop te gamen, maar dat is natuurlijk niet gratis. In onze nieuwe rubriek budget tips, schotelen we je elke week een spel voor welke je voor je voor een prikkie kunt krijgen maar wel écht de moeite waard is. Ongetwijfeld zal het niet elke week jouw ding zijn, ook voor jou zal er vast een keer wat leuks tussen zitten! De ene keer zullen we een spel in de schijnwerpers zetten die in het algemeen al goedkoop is, de andere keer een spel die inmiddels flink is afgeprijsd.

Onze budget tip van deze week: Flip Wars

Het zou zomaar kunnen dat je dit spel nog nooit enigszins aandacht hebt gegeven en wellicht was zelfs het kijken van een trailer te veel moeite. Dat is echter enorm zonde want Flip Wars is het perfecte voorbeeld van eenvoud dat enorm leuk kan zijn. Voor nog geen € 10,- kun je het bovendien enorm veel plezier van het spel hebben!

De opzet is simpel: in Flip Wars is het de bedoeling om zo veel mogelijk panelen te draaien en tegenstanders te dwarsbomen, om zo het potje te kunnen winnen. Dit klinkt simpel, maar het tegenovergestelde is werkelijkheid. Het spel is dan ook een ideale multiplayer-titel welke je zowel online als lokaal kan spelen. Eerlijk is eerlijk: Flip Wars is het leukste als je samen achter de televisie zit. De simpele opzet om zoveel mogelijk van je eigen panelen over te houden wordt soms een stuk lastiger door de verschillende power-ups maar juist dat maakte de game zo leuk. Zo zullen sommigen je sneller laten rennen, terwijl anderen je meer vakjes laten omkeren in jouw kleur.

Flip Wars bleek op de release nog iets wat beperkt te zijn, waardoor het spel misschien juist toen aan je aandacht is ontsnapt. Met een update die later is gekomen zijn er leuke functies toegevoegd zoals Ranked-matches, potjes tegen vrienden en Achievements. Laat onderstaande trailer je vooral overtuigen!