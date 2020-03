Thunder Paw krijgt launch trailer

Help puppy Donder om zijn ouders te redden! Thunder Paw is vanaf vandaag, 20 maart, beschikbaar in de Nintendo eShop.

Thunder Paw is een schietspel/platformer in een pixelachtige stijl. Je speelt als hondje Donder, die op een missie is om zijn familie te redden. Gewapend met zijn geweer baant Donder zich een weg door verschillende levels.

Er zijn ook vijf verschillende omgevingen; zo heb je het bos, de grotten, het winterbos, de militaire bunker en het lava bos. Bij deze vijf omgevingen horen ook vijf dynamische eindbazen die jou willen tegenhouden. Je geweer speelt ook een grote rol, hoe meer vijanden je verslaat, hoe meer edelstenen je kan verzamelen om je geweer sterker te maken. Kan jij Donder helpen om de eindbazen te verslaan en zijn ouders te redden?

Benieuwd geworden? Bekijk hieronder de launch trailer van Thunder Paw!