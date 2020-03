Probeer Blossom Tales nu met gratis demo

Check of de game wat voor je is!

Blossom Tales is inmiddels alweer even beschikbaar voor de Nintendo Switch en wellicht heb je ‘m al een paar keer voorbij zien komen maar nog niet gekocht. Twijfel je bijvoorbeeld nog of Blossom Tales iets voor je is? Dan is de oplossing nu beschikbaar in de eShop: een gratis demo.

Blossom Tales speelt, voelt en ziet eruit als een Zelda-game en dus kan de game bij Zelda-fans zomaar eens in de smaak vallen. Vechten, onderzoeken en dungeons ontdekken staan dan ook allemaal centraal in deze game. Ben je uiteindelijk overtuigd van de demo? Dan kun je de game voor €14,99 aanschaffen.