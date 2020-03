Winnaars Tower of Babel prijsvraag

Maar liefst drie DN-leden maken we blij met deze game!

Tower of Babel – no mercy is sinds kort verkrijgbaar voor de Nintendo Switch en is een multiplayer-spel waarbij je samen een zo hoog mogelijke toren moet bouwen. Als jij de speler bent die hem laat vallen, heb jij het potje verloren. Dat klinkt als een perfecte game om samen te spelen en in samenwerking met DNA Studio’s mochten wij maar liefst 3 exemplaren van deze game verloten!

Uit alle deelnemers hebben we drie gelukkige winnaars getrokken. Namens heel Daily Nintendo feliciteren we:

Veel plezier met de game! De code wordt zeer binnenkort per privébericht toegestuurd.