The last campfire is deze zomer te spelen

Van de makers van No Man’s Sky

The Last Camfire is een puzzel platformer met veel emoties, de muziek van de trailer sleept je al mee in dit prachtige verhaal. Hello Games heeft hierdoor wederom een pareltje neergezet die deze zomer beschikbaar zal zijn in de eShop.



Dit avontuur gaat over een mannetje die verloren lijkt te zijn in de wereld, hij is op zoek naar de zin van het leven terwijl hij allerlei puzzels moet oplossen. Terwijl je dwaalt door de wereld ontdek je nieuwe geheimen en ontmoet je verschillende personages in het spel. Jouw einddoel is om The Last Campfire aan te steken.