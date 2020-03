I am Dead tijdelijk uitsluitend voor de Nintendo Switch

Ontdek wat het leven na de dood jou te bieden heeft

Heb je een Nintendo Switch? Mooi! Want dan mag jij over een paar maanden als eerste genieten van deze nieuwe titel van uitgeverij AnnaPurna Interactive en ontwikkelaar Hollow Ponds. De aankondiging tijdens Indie World gaf ons alvast een kijkje in het spel.



Je bent een museum eigenaar die al van alles heeft ontdekt en verzameld in zijn leven, het museum leeft en je kan je lol niet op. Er is alleen één probleem: je bent dood. Hierdoor krijg je de gave om bij iedereen op het eiland Shelmerston binnen te kijken met jouw X-ray-visie. Door dit te doen los je puzzels op en de geheimen in Shelmerston. Daarnaast moet je er voor zorgen dat de vulkaan niet uitbarst.



Komende zomer kunnen Nintendo Switch fanaten aan de slag met deze interessante titel, voordat hij uitgegeven wordt op andere consoles.