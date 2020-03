Eerste Animal Crossing: New Horizons update nu al live

Spelers die de game hebben voorgeïnstalleerd kunnen deze meteen downloaden.

De eerste update voor Animal Crossing: New Horizons is vandaag al verschenen. Hoewel de game morgen pas verschijnt, kunnen spelers die het spel hebben voorgeïnstalleerd of de fysieke versie al in bezit hebben de update nu downloaden. Na installatie krijgen spelers een brief van Nintendo in hun brievenbus met daarin een Nintendo Switch-console om in hun huis neer te zetten. Bezitters van de Animal Crossing Switch-uitvoering krijgen tevens een miniatuurversie van deze console erbij.

De grote toevoeging van de update is echter het Bunny Day-evenement; de Animal Crossing-versie van Pasen. Dit evenement zal tussen 1 en 12 april plaatsvinden in de game, in tegenstelling tot voorgaande delen, waar het alleen op Pasen zelf gevierd werd. Om Bunny Day te spelen, moeten spelers in de periode dat het evenement live is eenmalig verbinding maken met hun console.

Ten slotte kunnen spelers die hun Nintendo Account hebben gekoppeld aan de game voorwerpen ontvangen uit Animal Crossing: Pocket Camp. Hoe deze items te krijgen zijn, is vooralsnog niet bekend.

