R.B.I. Baseball 20 krijgt launch-trailer

Een nieuw jaar, een nieuwe editie.

R.B.I. Baseball 20 is nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Sinds 2017 verschijnt er jaarlijks een nieuwe editie in de serie, zo ook dit jaar. R.B.I. Baseball is geen simulatie zoals FIFA en NBA 2K, maar is een echte arcade-game. Wel maakt het honkbalspel gebruik van de officiële MLB-licentie, dus alle teams en atleten van de professionele honkbalcompetitie in Amerika zijn aanwezig.

Onderstaande launch-trailer zet de nieuwste versie in de schijnwerpers. De game is tevens verkrijgbaar voor de Playstation 4 en Xbox One. Ga jij de game aanschaffen? Laat het ons weten in de vorm van een reactie.