[DN’s Five] De beste Nintendo-controllers

Tijd voor lijstjes!

Afgelopen week introduceerde ik een gloednieuwe rubriek op Daily Nintendo: DN’s Five. In deze rubriek ga ik, en wellicht ook andere redactieleden, jullie de komende tijd voorzien van verschillende lijstjes met een top 5. Volledig persoonsgebonden en er wordt niet namens de hele redactie gesproken. De perfecte plek voor de DN-redactie om zijn mening te geven.

Welke lijstjes kun je zoal verwachten in de DN’s Five? Dat verschilt per week en kan behoorlijk uiteenlopend zijn. Denk aan een lijstje met beste eindbazen ooit, de slechtste games aller tijden, noem het maar op. Deze week de vijf beste controllers voor een Nintendo-systeem!

5. De NES-controller

De NES-controller komt op de allerlaatste plaats in deze DN’s Five te staan. Want zeg nu eerlijk, veel meer dan een stukje plastic is het niet. Toen der tijd was het echter wel bijzonder, al ging het na een tijdje wel pijn aan je handen doen. Is dat nu de bedoeling van een Entertainment System? Nee, al lag dit ook wel een beetje aan het type spel wat je erop speelde. Toch verdient de controller wel een plek in deze top vijf. Want zeg nu eerlijk, hoe simpel hij ook is, de oude NES-games speel je het liefst toch op dat oude stukje plastic. En door die enkele knopjes die het heeft, is ‘ie nog heel toegankelijk ook!

4. De SNES-controller

Wat lag die toch lekker in de hand in vergelijking met zijn voorganger uit het 8-bit tijdperk. Een paar nieuwe knopjes maar zeker geen echt vernieuwende functies. Hij speelde echter wel verdomd lekker en verdient daarom wel een plekje in deze DN’s Five. Misschien had ‘ie niet onwijs veel nieuwe knopjes, maar voor de spellen die uitkwamen was dat meer dan genoeg en daarom dus ook perfect!

3. De Wii Remote

Eerlijk is eerlijk: de Wii Remote en Nunchuck liggen best wel lekker in de hand. Voor hun tijd waren ze bovendien ook nog eens erg vernieuwend en maakte het eenvoudige spelletjes voor de hele familie een stuk populairder. Het is dan natuurlijk wel weer een discussie apart of al die eenvoudige spelletjes leuk zijn of niet en of het je de keel gaat uithangen, da’s een ander verhaal. Met de mogelijkheden van deze controller, werd een groot deel van de knopjes vervangen door een eenvoudiger systeem. Bovendien zorgde het voor een lading hilarische filmpjes waarin Wii Remotes zo door de tv heen werden gegooid. En wat is er nou leuker dan soms nog even een potje te gaan bowlen met de Wii Remote in je hand?

2. De Joy-Con!

Noem twee exemplaren vooral geen Joy-Con’s, want dan krijg je de gemiddelde Nintendo-fan toch echt wel op je dak. Misschien zijn ze klein en simpel, ze zitten wel vol met techniek en zijn zo flexibel als het maar kan. Smash ga je er liever niet mee spelen, toch vind ik dat ze een hoge plek in deze top vijf verdienen. Met een setje Joy-Con kun je leuke multiplayer-avonden hebben, ze zitten vol leuke technieken en kunnen de Switch omtoveren in een handheld: wat wil je nog meer?

1. De GameCube-controller

Gemaakt voor Smash!

Wat we nog meer willen? Simpel: de Gamecube-controller. Simpelweg de meest fijn spelende controller die Nintendo op de markt heeft gebracht. Geen krampachtige bewegingen die je moet maken, geen onnodige vernieuwingen aanwezig, een trilfunctie, fijn stickje en vooral: knopjes die precies waar ze moeten zitten, inclusief de vierpuntendruktoets. De controller doet gewoon wat het moet doen, niet voor niks spelen mensen zelfs nu Smash vaak nog het liefst met deze oude held.

Ik hoor je al denken: waarom geen Nintendo 64-controller? Simpelweg omdat ‘ie niet zo gebruiksvriendelijk was en naar mijn idee helemaal niet zo lekker speelde en stevig was. Je bent het er ongetwijfeld niet mee eens, en we zien jouw top 5 dan ook graag hieronder!