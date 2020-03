Summer in Mara komt deze lente naar de Switch

Ga mee op avontuur met Koa.

Vorig jaar kwam er een campagne online op Kickstarter voor Summer in Mara. Summer in Mara is een spel dat wordt ontwikkeld door het Spaanse bedrijf Chibig. In eerste instantie werd gehoopt dat het spel rond september 2019 klaar was. Echter werd het spel veel groter dan in eerste instantie gedacht, mede doordat de backers laaiend enthousiast waren. Hierdoor liep het wat vertraging op.

Vandaag heeft Chibig tijdens Indie World bekend gemaakt dat Summer in Mara in de lente van dit jaar naar de Nintendo Switch komt, tegelijkertijd met de pc. Hierdoor is Summer in Mara een tijdelijke console-exclusive. Een aantal weken later komt het spel ook naar de PlayStation 4 en Xbox One.

In Summer in Mara volg je het verhaal van Koa. In dit spel staan farming, crafting en ontdekken centraal. Zo kun je ongeveer 30 eilanden ontdekken met jouw boot! Daarnaast zijn er meer dan 20 personages die jou willen helpen en heb je je eigen eiland die je moet onderhouden. Een trailer van het spel kun je hieronder bekijken.