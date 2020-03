Story of Seasons: Friends of Mineral Town komt in juli naar de Nintendo Switch

Binnenkort kunnen we weer terug naar Mineral Town.

Alweer een lange tijd geleden kwam in maart 2004 het spel Harvest Moon: Friends of Mineral Town uit op de Nintendo Game Boy Advance. Vandaag is er naar buiten gekomen dat deze game, onder dezelfde naam, naar de Nintendo Switch gaat komen. De titel zal namelijk, ruim 16 jaar na de Europese release, 10 juli op de Switch verschijnen.

In Story of Seasons: Friends of Mineral Town bouw je helemaal je eigen leventje op. In deze vertrouwde omgeving verbouw je jouw eigen gewassen, verzorg je verschillende dieren, maar je maakt natuurlijk ook vrienden met de rest van de bewoners.

Natuurlijk is er ook een trailer beschikbaar gesteld. Voor de mensen die benieuwd zijn hoe het spelletje er met een nieuw likje verf uitziet, is deze hieronder bekijken.