Sky: Children of the Light komt naar de Switch

Van de makers van onder andere Flower en Journey.

Er werden eerder al wat stillen hints door Thatgamecompany gegeven maar nu is het officieel: Sky: Children of the Light komt naar de Nintendo Switch. Het spel verscheen oorspronkelijk op de smarthphone en is in 2019 zelfs uitgeroepen tot beste iPhone-game 2019.

In het avonturenspel Sky: Children of the Light verkent de speler een magisch koninkrijk met behulp van een cape die hem de mogelijkheid geeft om te vliegen. Jouw taak is om gevallen sterren terug naar hun sterrenbeeld te begeleiden. Er zijn zeven unieke rijken om te bezoeken, elk heeft een thema rond een andere levensfase. Middels een thuisbasis worden de verschillende rijken met elkaar verbonden. Gedurende het spel zal de speler “spirits” tegenkomen die de speler items en nieuwe mogelijkheden geven.

Sky: Children of the Light moet dit jaar naar de Switch komen en een trailer kun je hieronder bekijken.