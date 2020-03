Levelhead komt 30 april naar de Nintendo Switch

Nog heel even en dan kunnen we onze eigen chaotische levels maken in Levelhead.

Vandaag is er door Butterscotch Shenanigans aangekondigd dat Levelhead eind volgende maand te spelen is op de Nintendo Switch. Het platformspel is namelijk op 30 april te spelen. Ook heeft Butterscotch Shenanigans een nieuwe release trailer op haar Youtube-kanaal geplaats. Deze is onderaan het artikel te bekijken.

In de creatieve platformgame Levelhead bouw creëer je, net zoals bij Super Mario Maker, je eigen levels. Dit doe je door verschillende objecten te plaatsen zoals paden, schakelaars en power-ups. Buiten dat er zelf levels gemaakt kunnen worden, is er ook een uitdagende modus aanwezig. Hierbij moet je als leerling-robot door ruim 90 handgemaakte levels zien te komen.