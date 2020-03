Game Mania-winkels sluiten tijdelijk

Pre-orders voor Animal Crossing: New Horizons zijn vanaf morgen op te halen!

Covid-19 (coronavirus) treft steeds meer bedrijven. Zo maakt Game Mania vandaag bekend dat ook zij maatregelen zal nemen. Morgen is de laatste dag dat de filialen van dit bedrijf open zullen gaan. Vanaf 19:00 morgenavond zullen de deuren van alle filialen voor onbekende tijd sluiten. Wel zal de webshop open blijven, zodat spellen wel nog bij Game Mania besteld kunnen worden.

Natuurlijk heeft dit ook gevolgen voor spellen die de komende tijd uitkomen. Zo komt aankomende vrijdag bijvoorbeeld Animal Crossing: New Horizons uit. Iedereen die voor dit spel, of voor de Animal Crossing-Switch, een pre-order in de winkel heeft staan, kan dit spel morgen al afhalen! Iedereen die het spel heeft besteld voor thuisbezorging, kan het spel morgen of overmorgen in de brievenbus verwachten.