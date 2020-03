Exit the Gungeon vanaf vandaag in de eShop

Het vervolg van Enter the Gungeon is bekend gemaakt en gelijk te vinden in de eShop!

Tijdens de Indie World-presentatie van vandaag heeft Devolver Digital het spel Exit the Gungeon bekend gemaakt. Het spel is gelijk na de presentatie te vinden in de digitale winkel. Het is een tijdelijke exclusieve titel voor Nintendo’s hybride console; de game zal dus later op andere platformen verschijnen.

Exit the Gungeon is een bullet hell dungeon climber en is een vervolg op Enter the Gungeon. De Gungeon stort in en dus ga je met al je wapens en schatten zo snel mogelijk rennen. Tijdens je ontsnapping zul je allerlei monsters tegen komen. Iedere keer dat je een poging waagt zullen vijanden, beschikbare wapens en kamers willekeurig gegenereerd worden. Bekijk de trailers hieronder.