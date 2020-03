Blue fire aangekondigd op Indie World

Sprint als een lopend vuurtje door deze prachtige wereld

De opening van Indie World liet gelijk een spannende trailer zien van Blue Fire. Graffiti games heeft in samenwerking met Robi Studios dit razendsnelle actiespel in een afwisselende omgeving mogelijk gemaakt. We hopen dat er snel meer details en beelden bekend worden gemaakt, want wat er nu al te zien is ziet er veelbelovend uit.

Blue Fire is een 3D actie-platformer waar behendigheid erg belangrijk is. Terwijl je van steen naar steen springt ontwijk je aanvallen van je vijanden en voor je het weet ren je rond in een duister bos met kwaadaardige monsters achter je aan. Één ding is zeker: dit spel is alles behalve saai.