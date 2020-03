Bekijk de derde aflevering van Pokémon: Twilight Wings

Een aflevering compleet in het teken van… Wooloo!

Afgelopen december werd bekend dat The Pokémon Company Pokémon: Twilight Wings zou uitbrengen. Deze animatieserie bestaat uit zeven afleveringen van ongeveer vijf minuten. Elke aflevering staat in het teken van personages en pokémon in de Galar-regio. In januari en februari kwamen, respectievelijk, het eerste deel uit die in het teken stond van John en het tweede deel uit die in het teken stond van Bea. Vandaag is de derde aflevering uitgekomen.

De derde aflevering staat in het teken van niemand minder dan Hop en Wooloo. Hop is het broertje van Leon, de champion. Hop kijkt naar zijn wedstrijden en hoopt dat Wooloo net zo sterk zal worden als Leon zijn Charizard. Echter kan Wooloo alleen nog maar de aanvallen Tackle en Defense Curl gebruiken. Gaat het Wooloo lukken om net zo sterk te worden als Charizard?