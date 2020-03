[Prijsvraag] Win 3x Tower of Babel – no mercy

Bouw samen een toren en zorg dat ‘ie niet omvalt!

Tower of Babel – no mercy is sinds kort verkrijgbaar voor de Nintendo Switch en is een multiplayer-spel waarbij je samen een zo hoog mogelijke toren moet bouwen. Als jij de speler bent die hem laat vallen, heb jij het potje verloren. Het spel bevat drie verschillende modi die je samen met je vrienden, familie of online kunt spelen.

Wij mogen in samenwerking met DNA Studio’s maar liefst 3 exemplaren van deze game verloten! Om kans te maken op deze knotsgekke multiplayer game hoef je slechts op dit bericht te reageren.

Meedoen kan tot en met 17 maart. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo. Heb je deze nog niet? Maak β€˜m hier (gratis) aan! Veel succes!

