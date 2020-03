Dit keer krijg je korting op vier spellen en is er één nieuw Zelda-thema voor je 3DS beschikbaar.

Net zoals elke maand heeft Nintendo ook weer in maart nieuwe beloningen toegevoegd voor My Nintendo. Dit keer krijg je tegen inlevering van Platina- en Gouden Punten korting op vier spellen voor de Nintendo 3DS. Normaliter krijg je vaak korting op wat kleinere titels, maar dat gaat er dit keer net even iets anders aan toe. In onderstaande lijst is namelijk te zien dat er nu weer tijdelijk een paar grote titels aanwezig zijn. Zo staat onder andere de game Fire Emblem Warriors erin. Ook is er opnieuw weer één nieuw thema beschikbaar, waarin Link een grote rol speelt.

Ben je benieuwd naar alle beloningen die dit keer allemaal te verkrijgen zijn? Dan kun je hieronder de volledige lijst bekijken.

Platina Punten:

Zelda: A Link Between Worlds: twee werelden (thema) – tegen inlevering van 100 Platina Punten.

33% korting op Fire Emblem Warriors – tegen inlevering van 360 Platina Punten.

40% korting op Pullblox – tegen inlevering van 60 Platina Punten.

Gouden Punten:

50% korting op Pokémon Art Academy – tegen inlevering van 170 Gouden Punten.

50% korting op Picross 3D: Round 2 – tegen inlevering van 170 Gouden Punten.











Ik ben in ieder geval van plan om het nieuwe Zelda-thema op mijn 3DS-systeem te zetten, maar waarvoor lever jij je punten dit keer voor in? Laat het ons weten in de reacties.