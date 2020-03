Firstlook Festival 2020 afgelast vanwege coronavirus

Dit jaar kunnen we niet de nieuwste games in de Jaarbeurs spelen.

Dit jaar zou wederom het Firstlook Festival gehouden worden in de Jaarbeurs in Utrecht. Op 5 en 6 oktober konden bezoekers de nieuwste games spelen van verschillende ontwikkelaars. Helaas heeft de organisatie vandaag laten weten dat het festival dit jaar niet zal plaatsvinden. De reden is hiervoor is de onzekerheid omtrent het coronavirus en de gevolgen daarvan voor de marketingkalender en budgetallocatie van de gamesindustrie.

Het risico van het opstarten van de productie van Firstlook is op dit moment te groot, omdat er grote onzekerheid bestaat of het festival gehouden mag worden in oktober. Daarom acht de organisatie het verstandig dit jaar over te slaan. Ze hopen in 2021 de volgende editie te kunnen houden.