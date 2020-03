Director van DOOM heeft al plannen voor de toekomst

DOOM Eternal zal komende vrijdag voor de meeste platformen verschijnen. De director van de game liet echter weten al naar de toekomst te kijken.

Switch bezitters zullen nog iets langer moeten wachten, maar aankomende vrijdag verschijnt Bethesda’s DOOM Eternal voor PS4, Xbox One en PC. Natuurlijk is de game al een tijdje klaar en inmiddels wordt er dan ook al naar de toekomst gekeken. Dit liet Hugo Martin van Id Software weten in een podcast van Joe Rogan.

“We’re already moving on to… I don’t want to say ‘the next thing’ – that is a PR answer, because I’m not allowed to say that – but we have ideas, certainly, and DLC [for Doom Eternal] Certainly we’re always dual-tracking things and talking always, because you never know when the cool idea is going to come along and you’re [always] jotting down notes. We keep those conversations going on the side and see how it goes.”

Hugo Martin