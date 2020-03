17 maart komt er een nieuwe Indie World

Morgen kunnen we genieten van een nieuwe presentatie.

Nintendo Direct geruchten, wie wordt er ondertussen niet gek van. Gelukkig heeft Nintendo vandaag een nieuwe presentatie aangekondigd. Het is dan wel geen volledige Direct, maar we zullen in elk geval meer zien over aankomende Indie games. Zoals we allemaal weten zitten daar ook geweldige spellen tussen.

De presentatie, welke ongeveer 20 minuten zal duren, verschijnt morgen om 18:00 online via een livestream op YouTube. Natuurlijk zullen wij deze stream morgen delen en na afloop het nieuws ook behandelen op de website.