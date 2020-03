Void Bastards komt naar de Nintendo Switch

Een combinatie van een shooter en strategy

Blue Machnu, de makers van Void Bastards hebben Bioshock en System Shock 2 als voorbeeld genomen voor deze strategische shooter. Het spel is in 2019 al verschenen op Steam en krijgt binnenkort haar release op de Nintendo Switch.



In Void Bastards is jouw grootste doel om te overleven, dit doe je door goed te plannen en jouw vijanden om zeep te helpen. Je maakt zelf de beslissing waar je heen wilt waardoor je zelf de regie in handen hebt. Je bent in een ruimteschip waar je een plattegrond te zien krijgt met welke gevaren je in welke ruimte binnen het schip kan verwachten. Daarnaast heb je een missie waarbij je zelf dus moet uitzoeken hoe je deze het beste kan laten slagen. Door spullen te verzamelen en de apparatuur binnen het schip te manipuleren kan je het jezelf iets makkelijker maken.