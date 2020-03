Shadowverse: Champions Battle aangekondigd voor Nintendo Switch

Cygames heeft aangekondigd dat het spel later dit jaar verschijnt in de Nintendo eShop.

Shadowverse: Champions battle is een card-battle RPG. Het spel gaat gebaseerd worden op de gelijknamige anime die 7 april uitkomt in Japan. Een precieze release datum of meer informatie over het spel is er nog niet, maar er kan wel het een en ander verwacht worden. Een interessante verhaallijn, leuke karakters en ondersteuning van twee spelers bijvoorbeeld.

Om een beetje een impressie van de sfeer te krijgen, kun je hieronder een trailer voor de anime bekijken!