Rhythm of the Gods komt deze maand naar de Nintendo Switch

Is je gevoel voor ritme net zo goddelijk?

Rhythm of the Gods is een auto-running spel geïnspireerd door Griekse mythologie. In het spel neem je het op tegen een reeks monsters met het sterkste wapen dat er is: ritme!

Kun jij alle goden van ritme verslaan of kun je het volgen van een ritme beter aan iemand anders over laten?

In het spel bevinden zich verschillende modi waarin je je gevoel voor ritme kunt testen: Normal Mode, God Mode en Marathon Mode. Normal Mode is hierbij het basis level. God Mode is een geavanceerdere versie van het basis level waarin je het opneemt tegen een god, 1 op 1. Marathon Mode is een ”oneindig” level waar je jezelf kunt testen op je ritme-skills.

Bekijk de trailer van Rhythm of the Gods hieronder:

Rhythm of the Gods zal op 23 maart in de eShop verschijnen voor €4,99.