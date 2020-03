[Review] Overpass

Overpass doet iets nieuws, maar doet het spel dit ook goed?

Ontwikkelaar Big Ben kennen we van verschillende racegames, waaronder natuurlijk de WRC-serie. Met hun meest recente game, Overpass, doen ze iets nieuws met het genre. Het spel laat je met All Terrain Vehicles en quads de meest ruige terreinen doorkruisen. Is dat ook leuk? En hoe pakt de Switch-versie uit?

Niet voor snelheidsduivels

In Overpass kruip je, zoals je hierboven al kon lezen, achter het stuur van enorme buggy’s en quads om extreme tracks en gevaarlijk terrein te doorkruisen. Steile hellingen , lastige hindernissenparkoersen en wildernistracks staan centraal in de enorme omgeving waarin je kunt rijden. Ben je gek op snel langs allerlei banen scheuren? Dan dien je jezelf af te vragen of dit spel iets voor jou is. Snel rijden zal er niet veel bijzitten.

Opvallend tijdens het spelen is de aanzienlijk realistischere physics-engine in vergelijking met andere racegames. Deze dwingt je om je snelheid en acceleratie goed in bedwang te houden. Hard rijden zal weinig voorkomen in Overpass, het is vooral veel goed sturen en je voertuig op de juiste manier door extreme obstakels laten komen. Elk obstakel vergt weer een andere strategie. Soms kom je rotsen tegen waarvan het onmogelijk lijkt dat je er langs kunt, toch is het mogelijk. Aan jou de taak uit te zoeken hoe.

Overpass biedt hiermee een unieke ervaring maar moet tegelijkertijd ook wel jouw ding zijn. Snelheidsduivels zullen zoals eerder aangegeven hun heil daarin niet gaan vinden. Precisie is van groot belang. Zelfs het kleinste stuurfoutje kan al zorgen dat je de proef niet haalt. Na veelvuldig proberen, vallen en opstaan, kom je uiteindelijk verder. Raak je een lintje of een paaltje? Dat geeft je strafseconden.

Game modi

Op het gebied van game modi is er niet heel veel variatie. Uiteraard is er een career-modus, die in het teken staat van geld verdienen, wagens kopen en nieuwe locaties vrijspelen. Tel daarbij quick play en online spelen op, en je hebt het vrijwel gezien. Dat betekent overigens niet dat het spel zelf weinig content heeft. Er zijn enorm veel omgevingen om te rijden alsmede veel voertuigen om vrij te spelen. Feit blijft wel dat je telkens hetzelfde aan het doen bent, en dat kan op den duur wat gaan vervelen. Gelukkig biedt de career-modus wel enige variatie in het soort opdrachten dat je moet uitvoeren. Denk aan de obstakelbanen, alsmede hill climb, waarbij het in de laatstgenoemde de bedoeling is steile heuvels te betreden. Uiteraard is ook dit weer flink pittig. Een groot voordeel van de career-modus is wel dat je uit verschillende opdrachten kunt kiezen. Loop je vast – en dat gaat zeker gebeuren – dan kun je een andere opdracht proberen.

Speel je samen of online, dan is het de bedoeling elkaar’s tijd in te halen. Wie het snelst een bepaald parcours behaalt, is dan de winnaar. Simpel, maar wel leuk! Lokaal kan je of om de beurt of tegelijk spelen. Ook met een controller kun je samen dus de strijd tegen elkaar aangaan.

Audiovisueel

Op grafisch gebied pakt de Nintendo Switch-versie helaas niet al te best uit. Er is flink gesneden in de omgevingen, met name de kwaliteit van de textures. Dit was begrijpelijk geweest, wanneer de titel volledig soepel zou draaien. Dat is echter niet het geval. Sta je stil? Dan oogt alles nog redelijk goed. Zodra je gaat rijden, merk je dat de game niet soepel loopt. Het geluid is dan wel oké. Motoren maken brullende geluiden, en dat geeft een gevoel van realisme. Ook de soundtrack is prima, met fijne muziek op de achtergrond. Helaas heeft de Switch-versie wel last van extreem lange laadtijden. Zonder te overdrijven kunnen deze soms minuten lang duren, iets wat gaat irriteren.

Conclusie

Een ding staat buiten kijf: Overpass doet iets unieks. Het spel pakt het race-genre op een zeer originele manier aan maar tegelijkertijd zal dit ook niet elke race-fan aantrekken én kan de gameplay op den duur wat repetitief worden. Het is echter wel jammer dat de Switch-versie op visueel gebied op verschillende punten te wensen over laat.

Eindcijfer: 7,1