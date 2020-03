[Review] Half Past Fate

Half Past Fate is een charmant en opbeurend avontuur dat de harten van romantische zielen moeiteloos doet smelten.

Met de romcom Half Past Fate bewijst ontwikkelaar Serenity Forge dat een geslaagde game soms niet meer moet zijn dan een vertederend verhaal. In dit spel volg je de zoektocht naar liefde en vriendschap van zes karaktervolle personages: de ambitieuze investeerder Rinden, de energiebewuste onderneemster Mara, de jonge theeliefhebster Ana, de gepassioneerde gamer Jaren, de enthousiaste fotografe Bia en de verlegen documentairemaker Milo.

In twaalf hoofdstukken – die vanuit verschillende perspectieven en op wisselende tijdstippen worden verteld – leren we hen en hun omgeving beter kennen.

Een luchtig verhaal dat altijd boeiend blijft

Omdat de game met de mysterieuze woorden “twaalf uur eerder” start, ben je meteen nieuwsgierig naar de uiteindelijke ontknoping. Want wat gebeurt er precies een halve dag later? Half Past Fate telt drie grote verhaallijnen die subtiel met elkaar verweven worden. Leuk detail: zowel de hoofd- als nevenpersonages duiken in elkaars invalshoeken op.

Elk hoofdstuk – dat ongeveer twintig minuten tot een half uur duurt – is een nieuw puzzelstuk dat op het einde van de game samenvalt tot een hartverwarmend geheel. Het einde is weinig verrassend. Meer nog, het hele verhaal is best voorspelbaar en soms zelfs lichtjes melig. Maar dat is helemaal niet erg en voelt ook nooit vervelend of flauw aan. Het is gewoon exact wat bij een romcom verwacht: liefde overwint altijd.

Nooit rechtstreeks van punt A naar punt B

Over gameplay valt weinig te zeggen. Niet omdat het slecht is, wel omdat je weinig kan doen in dit spel. Half Past Fate leunt eerder aan bij een interactieve ervaring, dan een doorsnee game. Je kan rondlopen om een kleine omgeving te verkennen, af en toe keuvelen met iemand of een voorwerp beter bekijken. De enige echte uitdaging zit in het verzamelen van de verschillende prestaties. Maar eerlijk, meer heeft deze game ook niet nodig.

Het opzet per hoofdstuk is simpel: er is steeds een duidelijk doel dat je bereikt door een handvol kleine opdrachten uit te voeren. Bijvoorbeeld: neem een foto voor een schoolopdracht. Eerst zal je een groep vervelende pubers moeten overtuigen om buiten beeld te gaan staan en vervolgens een ladder zoeken voor de perfecte hoogte. Zulke puzzels – al is het een beetje overmoedig om ze zo te noemen – moet je in elk hoofdstuk oplossen. Toch voelt het nooit repetitief aan. Een pluim voor de schrijvers!

Een vrolijke game vol kleine details die passie verraden

Half Past Fate kiest voor kleurrijke pixelart met een lichte 3D-toets. Het is een knappe stijl met oog voor de kleinste details. Net die kleinigheden maken elke scene levendig en uniek. Je voelt dat deze game over liefde ook mét liefde is gemaakt.

Combineer dat met een rustgevende en meeslepende soundtrack die afgestemd is op de emoties van de personages. Je mag misschien geen fan zijn van het – toch wel moedig gekozen – genre, je kan niet betwisten dat deze game er geweldig uitziet en minstens even goed klinkt.

Conclusie

Met Half Past Fate kies je pure ontspanning. Het is een knus spel dat aantoont dat er naast de feelgoodfilm ook plaats is voor de feelgoodgame, een voorlopig zeldzame categorie.

Is het de moeite om deze romcom aan je Switch-collectie toe te voegen? Als je fan bent van het genre, zou je nu al aan het spelen moeten zijn. Maar ook wie zich niet tot die groep rekent, beleeft met Half Past Fate een fijne tijd. Het is de ideale game om op een regenachtige zondagmiddag onder een dekentje uit te spelen.

Cijfer: 7,6