Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je maarliefst 14.1 GigaByte aan vrije ruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 12 vele nieuwe games in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel gigabyte een spel daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, Disaster Report 4: Summer Memories, maarliefst 14.1 GigaByte aan ruimte in beslag.

Ben je benieuwd naar alle titels die volgende week allemaal in eShop verschijnen? Bekijk dan onderstaande lijst.

Disaster Report 4: Summer Memories – 14.1GB

One Piece: Pirate Warriors 4 – 12.0GB

The Complex – 10.4GB

Rascal Fight – 3.8GB

Pooplers – 3.5GB

Bug Academy – 1.8GB

Chapeau – 1.2GB

The Secret Order: Shadow Breach – 1.1GB

Sin Slayers – 1.1GB

Silent World – 1.0GB

Mist Hunter – 1.0GB

Top Speed: Drag & Fast Racing – 293MB

Quell Memento – 211MB

Ghost Sweeper – 73.0MB

Mekomara – 38.0MB

Welke bovenstaande titels ga jij volgende week downloaden op je Nintendo Switch? Laat het ons weten in de reacties.