Launch trailer Alder’s Blood

Red de wereld van de ondergang als leider van een ervaren groep monsterjagers.

Alder’s Blood is sinds afgelopen vrijdag te downloaden in de Switch e-shop. Om deze release te vieren heeft No Gravity games nog even een launch trailer online gezet, waarin je een goede indruk krijgt van deze stealth based managment game met RPG elementen. Deze kun je hieronder bekijken. Als je benieuwd bent wat wij hiervan vonden kun je hier de review lezen.

Alder’s Blood is een turn-based en tactische stealth game die doet denken aan spellen zoals XCOM en Darkest Dungeon. De makers hebben een uitdagend avontuur in een duistere wereld neergezet, die je het best omschrijft als een mix tussen het Wilde Westen en donkere Victoriaanse fantasie.