Genshin Impact komt naar de Nintendo Switch

En hij lijkt erg veel op Zelda: Breath of the wild

Genshin Impact, van de makers miHoYo, werd al eerder uitgebracht op onder andere de PlayStation 4. Het is inmiddels bekend dat deze JRPG ook naar Nintendo Switch zal komen. Echter is er vrij veel ophef over. Waarom? Dit spel schijnt wel héél veel weg te hebben van Zelda: Breath of the Wild.



In de gameplay video is te zien dat je in een grote open wereld rondloopt, tegenstanders verslaat en spulletjes verzameld. Het klopt inderdaad dat sommige stukken erg veel weg hebben van onze vertrouwde avonturen van onze held Link. Zo kan je bijvoorbeeld ook koken, wapens verzamelen en moet je reizen naar verschillende steden. Hoewel de steden een grotere rol spelen in Genshin Impact waren wij erg benieuwd of er ook genoeg originele ideeën voorbij komen in dit spel.



Jullie mogen zelf oordelen, is dit spel een kloon van Zelda en niet de moeite waard, of zou je hem spelen omdat er genoeg nieuws in te ontdekken valt?