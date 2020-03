Blade Runner Enhanced Edition komt naar de Switch

De terugkeer van een oud spel!

Blade Runner Enhanced Edition zal naar de Switch komen. Het spel is een remake van de point-and-click adventure uit 1997. Deze editie zal worden ontwikkeld en uitgegeven door Nightdive Studio en Alcon Entertainment. Er is op dit moment nog geen releasedatum bekend gemaakt.

Het spel is gebaseerd op de gelijknamige film uit 1982, maar is geen direct adaptie van de film. In het spel kruip je in de huid van detective Ray McCoy. Zijn missie is om op robots te jagen die erg lijken op mensen. Het spel speelt zich af in Los Angeles in 2019.