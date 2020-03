Kit en Krysta bereiden zich voor op Animal Crossing: New Horizons

Hoe zullen de eilanden van deze twee Nintendo Minute-presentatoren eruit zien?

Nog een paar dagen en dan is het zover; Animal Crossing: New Horizons komt bijna uit! In dit nieuwste deel kun je voor het eerst de lay-out van jouw eiland compleet veranderen. Misschien weet je al hoe jouw eiland eruit moet zien, maar er zullen vast ook nog genoeg mensen zijn die dit nog niet weten.

In de nieuwste aflevering van Nintendo Minute laten Kit en Krysta jullie alvast kennismaken met Kitland en Krystopia. Beide eilanden zijn voornamelijk gefocust op het begin van het spel. Zowel Kit als Krysta willen op dezelfde plek wonen, maar hebben wel een volledig ander idee over de lay-out van hun eiland. Hoe deze eilanden eruit gaan zien? Dat kun je in de video hieronder zien.

Heb jij al een idee hoe jouw eiland gaat heten en hoe deze eruit zal gaan zien? Laat het ons weten in de reacties.