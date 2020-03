Children of Zodiarcs komt naar de Switch

Een game met kaarten, dobbelstenen, en mensen met veel te veel geld.

Deck en dice tactische RPG Children of Zodiarcs komt deze maand nog naar de Switch. Dat hebben uigever Plug in Digital en ontwikkelaar Cardboard Utopia aangekondigd. Vanaf 27 maart zul je met deze titel aan de slag kunnen.

Children of Zodiarcs speelt zich af in de fantasy wereld Lumus, een wereld die uiteenvalt door de grote verschillen tussen rijk en arm. In de game heb jij de controle over Nahmi en haar mede-dieven, die proberen een onbetaalbare relic te stelen. Ze worden echter al snel betrapt en zullen alles op alles moeten zetten om te ontsnappen aan de wachters die gewapend zijn met dodelijke Zodiarc wapens. Om dit te doen ben jij gewapend met een deck kaarten en dobbelstenen, waarbij je al je tactische vermogen zult moeten gebruiken om de rijken deze wereld eens flink te hak te zetten.