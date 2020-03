Animal Crossing: New Horizons krijgt nog meer nieuwe Japanse reclames

Nog 6 dagen!

Animal Crossing: New Horizons is letterlijk ”on the horizon” op dit punt en Nintendo doet zijn best om het spel dan ook te promoten. Een hele reeks nieuwe Japanse reclames is uitgebracht die verschillende aspecten van het spel belichten.

Zo zien we de dieren in verschillende outfits voor verschillende gelegenheden, het vis toernooi, picknicken met je villagers en nog veel meer!

Bekijk het tweetal nieuwe reclames van Animal Crossing: New Horizons hieronder:

Ben jij klaar voor Animal Crossing : New Horizons? Laat het ons weten in de reacties!