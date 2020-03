Top Speed: Drag & Fast Racing verschijnt volgende week op de Nintendo Switch

Race zo hard als je kan, maar pas wel op voor de politie!

Vanaf volgende week is Top Speed: Drag & Fast Racing te spelen op de Nintendo Switch. Deze van origine mobile game is op 18 maart, voor een bedrag van €7,99, te downloaden in de eShop. Heb je altijd al willen deelnemen aan ondergrondse races tegen onvoorspelbare maffialeden? Dan is deze titel vast iets voor jouw!

In Top Speed: Drag & Fast Racing rij je in één van de 69 luxieuze auto’s welke jij zelf helemaal kunt samenstellen. Ga je voor een motor met meer vermogen, of kies je de meest de meest toffe kleur die beschikbaar is? Scheur met de door jou samengestelde auto door vijf verschillende steden en laat zien dat jij de baas bent. Eén tip, pas natuurlijk wel op voor de politie.