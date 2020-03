Five Nights at Freddy’s: Help Wanted komt naar Nintendo Switch

Steel Wool Studios heeft aangekondigd dat het laatste spel van de Five Nights at Freddy’s reeks binnenkort ook te spelen is op de Nintendo Switch

Wanneer het spel te downloaden is, is nog niet bekend. Steel Wool Studios geeft aan dat er binnenkort een precieze datum bekend gemaakt wordt, voor nu staat er dat het binnen een paar maanden te spelen is op de Nintendo Switch. Help Wanted is een verzameling van originele en en klassieke minigames uit de eerdere spellen van de reeks.

De eerdere spellen van de serie zijn eerder al gereleased op de Switch, maar Help Wanted miste nog in dat lijstje. Five Nights at Freddy’s is een serie horror-spellen, gefocust op het bewaken van een Chuck E. Cheese-achtig restaurant. De serie is enorm populair geworden vanwege de mysteries die maker Scott Cawton verstopte binnen de spellen. Het lijken op het eerste gezicht simpele horror-spellen, maar er zitten heel veel verhalen verstopt in de verschillende restaurants. Heb jij ze allemaal ontdekt?

Via steelwoolstudios.com