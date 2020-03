Dutch Comic Con verplaatst naar juli dit jaar

Maatregelen van het kabinet maakten verplaatsing noodzakelijk.

Nintendo maakte begin deze maand nog haar plannen bekend voor Dutch Comic Con. Zo zou je onder andere op de foto bij de Animal Crossing fotobooth kunnen gaan. De Dutch Comic Con zou aanvankelijk op 28 en 29 maart plaats gaan vinden maar het evenement is uitgesteld.

Vanwege de aangekondigde maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het niet meer mogelijk de Comic Con door te laten gaan. Momenteel zijn alle evenementen met honderd mensen of meer niet meer toegestaan. De Dutch Comic Con valt daar ook onder. De organisatie heeft de DCC verplaatst naar het weekend van 4 en 5 juli 2020. Gekochte kaartjes blijven gewoon geldig, maar het is ook mogelijk geld terug krijgen wanneer je al een kaartje hebt gekocht. Meer informatie daarover volgt later.