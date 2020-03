Asphalt 9: Legends heeft een grote update ontvangen

De update is vanaf nu te downloaden.

Gameloft naar buiten gebracht dat Asphalt 9: Legends vandaag een grote update heeft ontvangen. De update bevat buiten nieuwe race-auto’s natuurlijk ook nieuwe racebanen. Ditmaal kun je rondscheuren tussen regenwouden, berggebieden en stranden, welke zich bevinden op de Caribbean.

Asphalt 9 werd in 2018 ontwikkeld door Gameloft Barcelona. Het spel is net zoals de mobiele versie gratis te spelen, maar wel zal de game micro-transacties bevatten. De Switch-versie bevat onder andere lokale split-screen multiplayer en een gloednieuwe modus genaamd Quick Race. Deze laatstgenoemde modus is zowel online als offline te spelen. De game bevatte voor deze grote update bijna 60 auto’s en 42 tracks, en dat is nu dus nog meer geworden. Doordat de titel gratis te downloaden is, kun je ook zonder Nintendo Switch Online-abonnement online spelen.

Bij een update zoals deze, hoort natuurlijk ook een nieuwe trailer. Die hieronder te bekijken is.