Volgende week op Nintendo Switch: Silent World

Horroravontuur Silent World verschijnt op 19 maart 2020 in de Nintendo eShop.

Overleven in een apocalyptische wereld. Dat is het opzet van de nieuwe horrorgame Silent World. Stel: je wordt wakker. Alles rondom je is verwoest door een nucleaire ramp. Het is aardedonker buiten. De stad wordt enkel verlicht door de lucifer die je bij je draagt. Je gaat op zoek naar andere overlevenden. Wat al snel geen eenvoudige opdracht blijkt te zijn, want de stad is overspoeld door mutanten. En die hebben het op jou gemunt.

Bekijk de trailer: