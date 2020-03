Veelgeprezen 3D-sidescroller A Juggler’s Tale komt naar Nintendo Switch

Er is een eerste aanwijzing over wanneer de unieke 3D-sidescroller A Juggler’s Tale naar Nintendo Switch komt, namelijk 2021.

In A Juggler’s Tale kruipen we in de huid van marionet Abby, die gedwongen wordt om in het circus op te treden. Ze verlangt naar ongebondenheid. Daarom besluit ze te vluchten en de sprookjesachtige – maar niet ongevaarlijke – wereld te ontdekken. Al snel beseft ze dat het niet zo eenvoudig is om haar touwtjes zelf in handen te nemen. Help jij Abby om vrij te zijn?

Ontdek meer in de trailer:

Wist je dat A Juggler’s Tale nu al enkele prijzen heeft gewonnen? De game haalde de Best Newcomer Award binnen bij de Duitse Videogame Award 2019 en kreeg maar liefst zes van de twaalf prijzen bij Game Connection Europe 2019.