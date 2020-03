[Review] Inbento

Los puzzels op en maak daarmee de lekkerste gerechten!

Vanaf 12 maart is deze puzzelgame met een zoete uitstraling verkrijgbaar in de eShop. 7Levels zijn de makers van onder andere Jet Cave en Castle of Heart en hebben dit keer een spelletje gemaakt waar je lekker rustig voor kan gaan zitten. Of je er ook echt rustig van wordt lees je hier!

Poeslief

Het is al vrij snel duidelijk dat je een mama-poes bent die de zorg moet dragen voor haar kitten. Wanneer het spel start zie je dat er boodschappen worden gehaald, er naar huis wordt gereisd door mama en kitten en dat de volgende stap is om eten klaar te maken voor de kleine. Ondanks dat er geen diepgaand verhaal is en er geen gesprekken worden gevoerd, begrijp je gelijk wat de bedoeling is: bento boxen vullen met lekker eten om jouw gezin te voeden.

Show je kookkunsten

Het doel is dus eigenlijk om een artistieke maaltijd te maken voor jouw kleintje, dit doe je door een box te vullen met verschillende ingrediënten die elk één blokje in beslag nemen. In elk vakje van de box moet een bepaald ingrediënt liggen, zoals je op het voorbeeldplaatje kan zien. Hoe je dit doet is door te puzzelen, waarbij je moet opletten in welke volgorde je de stukjes moet gebruiken. De ingrediënten variëren van zalm tot rijst en tomaat tot avocado.



Terwijl je bezig bent met een puzzel zie je rechts een plaatje van wat het eindresultaat zou moeten zijn, in het midden staat de daadwerkelijke puzzel met daar onder de stukjes die je moet gebruiken. Aan de linkerkant staan de sneltoetsen om naar het HOME-menu te gaan, één stapje terug te doen of opnieuw te starten met de puzzel.

Leuk voor tussendoor

Inbento is een puzzelspel met 100 levels die steeds een beetje uitdagender worden, de moeilijkheidsgraad wordt geleidelijk opgevoerd. In het eerste hoofdstuk leer je stukjes neer te leggen in lege vakjes, terwijl je in hogere levels ook stukjes kan wisselen, draaien of kopiëren. Op den duur is het prettig om eventjes pauze te nemen en later nog eens te kijken of je nieuwe inzichten hebt om de puzzel op te lossen. Het is dan ook een fijn spelletje om er zo nu en dan bij te pakken.

Een andere reden om niet continu bezig te zijn met het spel is het geluid: het muziekje past goed bij het spel maar wordt op den duur heel erg eentonig en irritant. De beelden met hun pastelkleurtjes, zachte lijnen en bestaand uit katjes zijn heel erg schattig en gaan gelukkig niet snel vervelen.

Conclusie

Inbento is een heel schattig spelletje om er af en toe eens bij te pakken. Door de hoeveelheid levels wordt de moeilijkheidsgraad geleidelijk opgebouwd. In elk hoofdstuk leer je weer nieuwe moves waardoor het steeds een beetje uitdagender wordt. Eindoordeel? Een simpel, schattig en mooi spelletje voor een luie zondagmiddag.

Eindcijfer: 6,3