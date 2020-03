LEGO Super Mario-sets nu officieel onthuld

Een real-life Mario-game met LEGO.

Vandaag kondigen Nintendo en The LEGO Group officieel hun samenwerking aan in de vorm van LEGO Super Mario. De eerste LEGO-sets van beide bedrijven zijn een combinatie van traditionele LEGO-bouwwerken en een videogame-achtige, interactieve speelervaring. In de video die gepaard gaat met de aankondiging zien we Mario in LEGO-stijl door een zelfgemaakt level lopen en munten verzamelen. De LEGO Mario is elektronisch en reageert op zijn omgeving als hij bijvoorbeeld tegen vraagtekenblokken springt of vijanden verslaat.

LEGO Super Mario is niet één product, maar zal uit een aantal sets bestaan die samen kunnen worden gevoegd. Wat precies zit inbegrepen in elke set, is op dit moment niet bekend. De LEGO Super Mario-sets moeten dit jaar nog op de markt verschijnen.