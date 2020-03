Half Past Fate krijgt launch trailer

Ga mee op de reis van zes allerdaagse mensen.

Ongeveer een jaar geleden werd er door ontwikkelaar Serenity Forge aangkondigd dat Half Past Fate naar verschillende consoles en de PC gaat komen. Ondanks dat er op dat moment nog geen release datum bekend was, kwam deze vorige maand naar buiten. En vanaf vandaag is het romantische avonturenspel dan eindelijk te spelen op de Nintendo Switch.

In Half Past Fate volg je zes hedendaagse mensen die elkaar op een wat vreemde manier tegen kwamen. In het spel hangt er liefde in de lucht, maar het werk, het leven en de pittig smakende noodels staan als maar in de weg. Lukt het jouw om deze problemen in het heden op te lossen?

Ben je benieuwd geworden naar deze titel? Bekijk dan onderstaande trailer.