[Review] Bloodroots

Kill. Them. All.

Blootroots is hack-and-slash-game ontwikkeld door Paper Cult. Het spel bestaat uit drie verschillende acts waar je in de huid kruipt van Mr Wolf. Of nou ja, in de geest van Mr Wolf; hij is namelijk vermoord en zoekt nu wraak. Ben je benieuwd hoe dit spel uitpakt? Je leest het in deze review.

Kies je wapen!

In het spel verken je gebieden terwijl je iedereen uitmoordt met allerlei verschillende wapens. Je zult levelsgewijs gebieden verkennen en elk level bestaat uit meerdere, kleinere gebieden vol vijanden. Je doel is om iedereen te vermoorden, met allerlei verschillende voorwerpen. In deze gebiedjes liggen namelijk her en der voorwerpen die je kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een vaas waarmee je kan slaan, maar ook aan een zwaard of pijl en boog. Daarnaast zijn sommige voorwerpen zowel een moordwapen als gebruiksvoorwerp. Met een ladder kan je klimmen en hoger springen, maar je kunt het ook hard draaien en daarmee iemands hoofd rammen. Met een rollende ton kun je over vijanden heen walsen, maar ook over spijkermatten. Kortom de mogelijkheden zijn eindeloos.

Daar ligt ook een groot stuk plezier van de game. Veel spellen geven je een keuze uit een paar wapens en volg je een lijn met welke vijanden je gaat verslaan. In Bloodroots is de keuze helemaal aan jou; het maakt niet uit wie of waarmee, als je maar iedereen vermoordt zodat je een gebiedje verder kan. Er is wel een logische route, maar je hoeft je er niet aan te houden en die vrijheid is heerlijk. Deze vrijheid is ook erg leuk om te proberen zo snel mogelijk te gaan om je combo te behouden. Het spel biedt ook een wereldranglijst aan met daarop de mensen met de meeste punten. Een goede tactiek is bijvoorbeeld het bewaren van een zwaard waarmee je kan dashen, zodat je snel door kan gaan naar de volgende locatie.

De gebieden zitten leuk in elkaar en elk level uit een act – je hebt zo bijvoorbeeld act 1-1 en act 2-3 – brengt nieuwe wapens en mogelijkheden met zich mee. Zo krijg je vanaf act 2 de mogelijkheid om vuurwerk te gebruiken. Als je een level voor het eerst behaald, dan heeft een masker geen effect op de gameplay. Het effect zul je pas merken als je opnieuw het level in gaat. Vanaf dan gaan de speciale krachten in werking, een handig systeem zodat je wel eerst het spel op normale wijze speelt.

Start je spel maar opnieuw op…

Het spel kent hier en daar wel wat bugs en dat is helaas wat minder. Ik had een keer meegemaakt dat een springplank niet meer werkte en ik dus niet verder kon komen. Maar ook dat een vat vol springstof al vlam vatte en dus eerder ontplofte en ik daardoor niet meer voorbij een rij spijkers kon komen. Je kan dit alleen oplossen door de game af te sluiten en weer opnieuw op te starten, simpelweg het gebied over doen werkt niet. Gelukkig slaat het spel op per gebied dat je behaald hebt, je zult dus niet een heel level opnieuw moeten doen. Deze bugs zijn helaas wel storend gezien je het spel weer moet starten. Het helpt dan ook niet dat het spel kampt met lange laadtijden.

Audiovisueel

Het spel ziet er erg charmant uit en oogt mooi op de Nintendo Switch. Je kunt hier en daar wel framedrops ervaren, vooral als je gaat dashen met een zwaard. Met de muziek is niks mis, de sfeer past goed bij het spel. Er is bijvoorbeeld drukke muziek te horen bij actievolle momenten.

Conclusie

Bloodroots is een erg leuk spel met een unieke gameplay. Er zijn veel voorwerpen verspreidt in de levels waardoor je je eigen tactiek kan maken, niks is verkeerd. In het spel kun je maskers verdienen en die zullen pas vanaf je tweede keer in dat level effect op je hebben. De levels zitten goed in elkaar en geeft je ook steeds weer nieuwe soorten voorwerpen. De game heeft wel wat bugs en hoewel ze niet heel erg zijn, kunnen ze je wel makkelijk storen. Er zijn hier en daar ook wat framedrops, maar het spel heeft voornamelijk in een constante framerate. Bloodroots is een uniek concept, maar de uitvoering mocht nog net wat strakker zijn.

Cijfer: 7,0