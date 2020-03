Koraalkleurige Switch Lite komt naar Nederland

Over twee maanden kun je met deze versie aan de slag!

Een maand geleden kondigden wij al aan dat de Switch Lite een nieuwe koraalkleurige variant krijgt. Helaas werd deze toen alleen voor Japan en Amerika aangekondigd. Vandaag heeft Nintendo echter naar buiten gebracht dat deze variant ook naar Europa zal komen!

Via onderstaande tweet laat Nintendo Nederland weten dat we de koraalkleurige Switch Lite op 24 april kunnen verwachten in Nederland. Dit is ongeveer twee maanden na de Japanse en twee weken na de Amerikaanse release. Een richtprijs geeft Nintendo niet, maar de verwachting is dat hij net zo duur zal zijn als de andere drie varianten. Hij is ondertussen ook al bij de eerste winkel te vinden voor €218.