Giraffe and Annika komt naar Nintendo Switch

Uitgever PLAYISM en indie-ontwikkelaar Atelier Mimina laten weten ze hun charmante en ritmische game Giraffe and Annika naar Nintendo Switch brengen.

Volg het kattenmeisje Annika ontdek samen de verborgen geheimen van het mysterieuze eiland Spica.

Annika is al haar herinneringen kwijt. Ze dwaalt rond in een wondermooie fantasiewereld, waar ze de jonge wolvenjongen Giraffe ontmoet. Hij vraagt haar om hulp: er liggen enkele sterfragmenten in de kerkers verborgen, maar die kan hij niet betreden. Niet goed meer wetende wie ze is en wat ze moet doen, besluit Annika om hem te helpen. Het startschot van een sprookjesachtig avontuur.



Giraffe and Annika – al uitgebracht op Steam – verschijnt in de loop van dit jaar op Nintendo Switch en andere consoles.

