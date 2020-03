[Update] “E3 2020 geannuleerd”

Het lijkt erop dat gamers het dit jaar zonder de E3 moeten doen.

Nog niet zo lang geleden liet de organisatie achter E3, de Entertainment Software Association (ESA), weten dat de gamebeurs dit jaar gewoon doorgaat. Daar lijkt nu toch verandering in te zijn gekomen. Ondanks dat de ESA de E3 nog niet officieel heeft geannuleerd, lijkt dit naar verwachting later vanmiddag wel te gebeuren. Verschillende journalisten maar ook uitgever Devolver Digital hebben via social media laten weten dat de beurs dit jaar geannuleerd is.

Ondanks dat er geen specifieke redenen worden gegeven, lijkt de snelle verspreiding van het coronavirus de boosdoener te zijn. Wereldwijd worden verschillende evenementen afgeblazen, en de E3 lijkt nu te volgen. Het lijkt een kwestie van uren voordat de ESA het nieuws definitief brengt.

UPDATE: De ESA heeft bevestigd dat de E3 dit jaar niet door zal gaan. Het officiële statement is hieronder te lezen.

“After careful consultation with our member companies regarding the health and safety of everyone in our industry–our fans, our employees, our exhibitors and our longtime E3 partners–we have made the difficult decision to cancel E3 2020, scheduled for June 9-11 in Los Angeles.”

“Following increased and overwhelming concerns about the COVID-19 virus, we felt this was the best way to proceed during such an unprecedented global situation. We are very disappointed that we are unable to hold this event for our fans and supporters. But we know it’s the right decision based on the information we have today.”