Nintendo hint naar Super Mario-LEGO

De teaser toont een bijzondere versie van de loodgieter.

Nintendo heeft op Twitter een bijzonder bericht gedeeld. In een kort filmpje zien we een LEGO-achtige Mario met een vraagtekenblok op zijn trui. Vervolgens onthult de video dat dit onderdeel is van een nieuwe samenwerking tussen Nintendo en LEGO. De enige beschrijving die we verder krijgen is van de tweet zelf, waarin staat dat er “iets leuks wordt gebouwd” en we “binnenkort meer” zullen horen.

Op een later moment zal het bedrijf meer informatie delen over het hoe en wat van dit project. Wanneer dat zal gebeuren, is echter nog niet bekend. De tweet met de video is hieronder te bekijken.