Meer informatie over crossover Animal Crossing: Pocket Camp en New Horizons

Eiland- en kampeerlevens komen samen.

Er komt een nieuw crossover event aan tussen Animal Crossing: New Horizons en Animal Crossing: Pocket Camp. Dit was al aangekondigd tijdens de afgelopen Animal Crossing: New Horizons Direct, maar nu hebben we meer informatie door het nieuwe laadscherm van Animal Crossing: Pocket Camp. Op dit scherm is nu te zien dat het nieuwe evenement in de game half maart van start zou gaan.

De precieze inhoud van het evenement is nog niet bekend. Wat we wel weten is dat het mogelijk is om voorwerpen uit de ene titel in de andere te krijgen. Het is echter niet duidelijk of je voorwerpen over kan zetten of dat spelers automatisch beloningen krijgen als ze de twee titels koppelen aan elkaar. Op screenshots uit de Direct zien we dat spelers onder andere OK Motors en de Fortune Cookie Stand kunnen krijgen in New Horizons en het watervliegtuig Dodo Airlines en verschillende materialen van het merk Nook Inc. in Pocket Camp zullen verschijnen.

Het officiële Twitteraccount van Animal Crossing: Pocket Camp heeft laten weten dat de applicatie geüpdatet gaat worden en daarom op 11 maart tijdelijk niet beschikbaar zal zijn. Hoogstwaarschijnlijk heeft dit te maken met dit nieuwe evenement, zoals ook blijkt uit de afbeelding die bij de tweet gebruikt wordt.





It's that time again, campers! To update the game, we will be undergoing scheduled maintenance from approximately 7 PM PDT to 11 PM PDT on Wednesday, Mar. 11. During this time, you will be unable to play Animal Crossing: Pocket Camp. Thank you for your understanding! pic.twitter.com/ztFVxOEzGx — Animal Crossing: Pocket Camp (@Pocket_Camp) March 9, 2020

